Москва, , 15:59 — REGNUM Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сычёв объявил о завершении карьеры. Об этом 10 декабря он написал на своей странице в Instagram.

«Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех», — написал Сычёв.

Напомним, большую часть карьеры Сычёв провёл в «Локомотиве», за который играл с 2004 по 2013 год. В составе «железнодорожников» он стал чемпионом России в 2004 году и выиграл Кубок России в 2007 году.

За сборную России Сычёв выступал с 2002 по 2010 год. В 2002 году он дебютировал на чемпионате мира в Японии, где забил один гол в ворота сборной Бельгии. В 2008 году он стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

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