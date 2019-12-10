Токио, , 15:42 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон считает, что его бой с Фёдором Емельяненко завершится нокаутом. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Rizin Fighting Federation.

«Не верю, что дело дойдёт до решения судей. Думаю, один из нас просто свалится от нокаута», — сказал Джексон.

Он добавил, что в этом поединке не будет проигравших, а болельщики только выиграют.

Напомним, бой между Емельяненко и Джексоном пройдёт в рамках турнира Bellator, который состоится 29 декабря в Японии.