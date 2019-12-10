Лондон, , 15:34 — REGNUM Британский боксёр Энтони Джошуа заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира. Об этом сообщает BoxingScene.

«Я готов. Я шаг за шагом двигаюсь к цели. Я буду поочерёдно нокаутировать соперников, чтобы стать следующим абсолютным чемпионом мира», — сказал Джошуа.

Напомним, 7 декабря Джошуа единогласным решением судей победил мексиканца Энди Руиса в бою-реванше за звание чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Чтобы стать следующим абсолютным чемпионом мира, ему нужно победить обладателя пояса по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Читайте также: Джошуа победил Руиса и вернул себе титул чемпиона мира