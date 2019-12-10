Махачкала, , 15:27 — REGNUM Позиция Всемирного антидопингового агентства (WADA), применившего санкции в отношении России, носит ярко выраженный политический характер, считает министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов.

«На мой взгляд, позиция WADA все более носит ярко выраженный политический характер. Как правило допинговые скандалы в отношении России особенно разгораются, когда подготовка к Олимпийским играм российских спортсменов подходит к своему завершению», — цитирует Магомедова пресс-служба ведомства.

В то же время, как отметил министра, нельзя снимать ответственности со спортсменов и их тренеров, которые были уличены в употреблении запрещенных препаратов. Их действия, по словам чиновника, дискредитируют весь российский спорт.

«Случаи применения запрещенных препаратов происходят по разным причинам: кто-то делает это умышленно, а есть и те, кто в силу своей неосведомленности оказывается среди нарушителей. Чтобы этого не происходило, в этом направлении необходимо проводить систематическую работу. Спортсмены и тренеры должны повышать грамотность в вопросах антидопингового законодательства», — подчеркнул Магомедов.

Министр добавил, что пока решение об отстранении российского спорта от участия в значимых международных турнирах не вступило в окончательную силу, непременно нужно оспорить позицию Всемирного антидопингового агентства.

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