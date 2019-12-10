Лиссабон, , 14:43 — REGNUM Петербургский «Зенит» сыграет с португальской «Бенфикой» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 10 декабря в Лиссабоне.

В настоящее время «Зенит» идёт на втором месте турнирной таблицы группы G, на счету команды семь очков после пяти туров. «Бенфика» занимает последнее, четвёртое место, имея в активе четыре очка.

Отметим, что лидером группы является немецкий «РБ Лейпциг», у которого 10 очков. А французский «Лион» набрал семь очков, однако уступает «Зениту» по личным встречам.

Напомним, в первом матче «Зенит» обыграл «Бенфику» со счётом 3:1.

Читайте также: Голы Дзюбы и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Лионом»