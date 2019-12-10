Москва, , 14:20 — REGNUM Нападающий казахстанского «Барыса» Роман Старченко признан лучшим нападающим недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 10 декабря сообщается на сайте лиги.

Старченко забросил четыре шайбы в трех матчах, что стало лучшим результатом недели.

Лучшим защитником стал Микко Лехтонен из финского «Йокерита». На его счету одна шайба и две результативные передачи в трёх матчах недели.

Лучшим вратарём признан Шимон Грубец из китайского «Куньлунь Ред Стар». В двух матчах чешский голкипер отразил в сумме 73 броска по своим воротам. Коэффициент надёжности составил 1,45 при 96,89% отраженных бросков.

Лучшим новичком недели назван Даниил Пыленков из подмосковного «Витязя». Он одержал две победы в четырёх матчах недели с общем показателем полезности «+3».