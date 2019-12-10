Москва, , 13:47 — REGNUM С призывом осудить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) обратился российский Фонд защиты прав спортсменов к генеральному секретарю ООН. Об этом 10 декабря заявил исполнительный директор фонда Иван Мельников, сообщает ТАСС.

«В письме мы просим генерального секретаря вмешаться в ситуацию и защитить права российских спортсменов, ставших заложниками политически мотивированного решения WADA, принятого в одностороннем порядке», — сказал Мельников.

Он добавил, что фонд призвал ООН помочь в создании международной комиссии для «всестороннего и беспристрастного анализа» решения об отстранении России от международных турниров.

По словам Мельникова, решение WADA прямо нарушает конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации, поскольку абсолютное большинство российских спортсменов не были замешаны в каких-либо нарушениях.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение лишить на четыре года российских спортсменов права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом России и запретить проводить турниры на территории страны.

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