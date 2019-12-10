Оберхофен-ам-Тунерзее, , 13:30 — REGNUM Пять этапов Кубка мира по фристайлу и сноуборду в сезоне 2019/20 пройдут в России. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Отмечается, что FIS не будет переносить в другую страну пять этапов Кубка мира по фристайлу и сноуборду, проведение которых ранее было запланировано в России.

Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял санкции против России. В частности, России в течение четырёх лет запрещено проводить на свей территории международные соревнования.

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