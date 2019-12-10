Москва, , 12:51 — REGNUM Российских теннисистов будут проверять на допинг за пределами России. Об этом 10 декабря заявили в пресс-службе Международной федерации тенниса (ITF), сообщает ТАСС.

«Российские игроки будут проходить тестирование в рамках TADP за пределами России», — заявили в ITF.

Отмечается, что все теннисисты попадают под действие теннисной антидопинговой программы (TADP), которая одобрена Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В эту программу включены биологические паспорта спортсменов, тестирование во время турниров, а также между соревнованиями.

Ранее в ITF заявили, что не получали информацию о манипуляциях с данными российских теннисистов в базе московской лаборатории.

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