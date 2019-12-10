Москва, , 12:15 — REGNUM Решение исполкома WADA выглядит чрезмерно суровым, так как касается допущенных нарушений по итогам проверки базы данных российской антидопинговой лаборатории по 2015 год, а также бьет по интересам всего российского спорта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, комментируя решение WADA.

«Поколение, родившееся с мечтами взойти на олимпийский пьедестал в 2020 и в 2022 году, теперь будет вынуждено заниматься сугубо прозаическими вещами. Для многих успех на крупных международных турнирах — это возможность получить гонорары, заключить выгодные спонсорские контракты и впоследствии как это бывает в России проторить дорожку в функционеры.

Теперь многие могут задуматься о том, чтобы вовсе уйти из спорта, так как финансирование не всех видов спорта в стране таково, как в футболе и хоккее, где велика доля коммерческой составляющей.

Решение WADA — это удар и по тому поколению, которые только сейчас думают о том, чтобы связать свою жизнь со спортом, ведь все, даже «чистые» спортсмены оказались «вне игры».

К тому же остается неясным насколько эти «санкции» окажутся продолжительными, так как вердикт может быть прецедентным и в случае обнаружения допинг-проб, что бывает и со спортсменами других государств, вновь возникнет отсылка на текущий скандал, что может закрыть дорогу России и на другие соревнования в будущем.

Едва ли Спортивный арбитраж в Лозанне сможет принять иное решение, чем WADA, хотя есть надежды, что будут сделаны исключения для командных видов спорта.

Вердикт WADA — это неприятная новость не только для спортсменов, но и для всей индустрии спорта в стране. В России до 2024 года запланировано проведение чемпионатов Европы и мира по многим вида спорта (не только отдельные матчи чемпионата Европы по футболу в 2020-м году в Санкт-Петербурге на которое санкции WADA не будут распространены).

Теперь под вопросом получение средств от продажи билетов, прав на телетрансляции и поддержки спонсоров. Не исключено, что на уровне правительства в скором времени будет обсуждаться вопрос увеличения финансирования российского спорта», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года отстранила российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях.

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