Москва, , 12:05 — REGNUM Международная федерация тенниса (ITF) не получала информации о манипуляциях с данными российских теннисистов в базе московской лаборатории. Об этом 10 декабря заявили в пресс-службе ITF, сообщает ТАСС.

«До настоящего времени не было представлено никаких фактов манипулирования данными российских теннисистов», — заявили в ITF.

Отмечается, что российские теннисисты не фигурировали в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Напомним, WADA лишило на четыре года российских спортсменов возможности выступать на соревнованиях под флагом России. В WADA также заявили, что у агентства есть список из 145 российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

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