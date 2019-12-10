Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Нападающий «Калгари Флэймз» Шон Монахан признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 10 декабря сообщается на сайте лиги.

Монахан стал автором победной шайбы в овертайме матча с «Колорадо Эвеланш» (5:4).

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Второй звездой признан форвард «Оттавы Сенаторз» Энтони Дюклер, который оформил дубль и отдал результативную передачу в матче с «Бостон Брюинз» (5:2).

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Замкнул тройку нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон, на счету которого дубль в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1).

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