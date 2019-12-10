Красноярск, 10 декабря 2019, 11:34 — REGNUM Антироссийское решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на проведение в Красноярске крупных соревнований. Такое мнение высказал министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Министр спорта Красноярского края прокомментировал антироссийское решение WADA
Министр спорта Красноярского края прокомментировал антироссийское решение WADA
Скриншот со страницы Павла Ростовцева в «Фейсбуке»

По его словам, новость о решении исполкома WADA — сейчас одна из самых обсуждаемых.

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«Программа наследия Универсиады предусматривает проведение в Красноярске крупных спортивных событий на её объектах. И перечень таких соревнований на сегодняшний день достаточно большой. Повлияет ли вчерашнее решение WADA на проведение в Красноярске чемпионатов, первенств и кубков мира? Возможно», — пишет Ростовцев на своей странице в «Фейсбуке».

Однако он подчеркнул, что сейчас, «помимо юридических процессов в спортивном арбитраже, многое будет зависеть от международных спортивных федераций», — изменят они свои решения или нет.

«Будем через общероссийские федерации работать с ними над решением возникших вопросов», — подытожил Павел Ростовцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

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Напомним, в марте 2019 года в Красноярске прошла Всемирная зимняя Универсиада. После этого крупного спортивного события власти региона заявили о намерении активно использовать наследие красноярской Универсиады.

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