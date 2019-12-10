Москва, , 11:30 — REGNUM Сборная России по футболу сыграет с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что российские футболисты проведут два матча в марте, ещё две игры состоится в июне.

28 марта сборная России сыграет на выезде с командой Швеции, а 31 марта сыграет в гостях с Молдавией. Домашний матч со сборной Польши состоится 2 июня, а 6 июня пройдёт домашняя встреча с Сербией.

Напомним, на Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня).

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России сыграет четыре контрольных матча перед Евро-2020