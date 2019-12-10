Лозанна, Швейцария, , 11:09 — REGNUM Вопрос допуска российских спортсменов с допинговым прошлым к международным соревнованиям требует дополнительного обсуждения. Об этом заявил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор, сообщает ТАСС.

Тейлор ответил на вопрос о возможном участии в чемпионатах мира и Олимпийских играх тех российских спортсменов, которые уже отбыли дисквалификацию за допинг.

«Вопрос допуска спортсменов с прошлыми нарушениями антидопинговых правил требует обсуждения», — сказал Тейлор.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендацию комитета по соответствию отстранить Россию на четыре от участия в крупных международных турнирах под флагом страны. К участию в них будут допускаться «чистые» спортсмены с нейтральным статусом.

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