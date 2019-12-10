Окленд, США, , 10:17 — REGNUM «Мемфис Гриззлис» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 110:102.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, набравший 26 очков.

Для «Голден Стэйт» это поражение стало 20-м в сезоне при пяти победах. На сегодняшний день «Уорриорз» занимают 29-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 30 очков после 25 матчей.

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