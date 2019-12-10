Сакраменто, США, , 10:10 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 125:109.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 15 подборов. У «Финикса» наибольшую результативность показал защитник Девин Букер, на счету которого 26 очков.

На сегодняшний день «Финикс» занимает 16-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 34 очка после 23 матчей.

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