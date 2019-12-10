Хьюстон, США, 10 декабря 2019, 10:05 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:118.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Кроме того, Джеймс Харден заработал 27 очков.
В составе «Сакраменто» наибольшую результативность показал защитник Бадди Хилд, на счету которого 26 очков.
На сегодняшний день «Сакраменто» занимает 18-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 33 очка после 23 матчей.
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