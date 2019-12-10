Хьюстон, США, , 10:05 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:118.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Кроме того, Джеймс Харден заработал 27 очков.

В составе «Сакраменто» наибольшую результативность показал защитник Бадди Хилд, на счету которого 26 очков.

На сегодняшний день «Сакраменто» занимает 18-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 33 очка после 23 матчей.

Читайте также: «Милуоки» переиграл «Орландо» благодаря дабл-даблу Янниса