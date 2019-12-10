Милуоки, США, , 10:00 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 110:101.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл 32 очков и 15 подборов. В составе «Орландо» наибольшую результативность показал защитник Эван Фурнье, на счету которого 26 очков.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице НБА, на счету команды 45 очков после 24 матчей.

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