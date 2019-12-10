Махачкала, , 10:08 — REGNUM Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете выступления российских спортсменов под национальным флагом на олимпиадах и мировых первенствах является преступлением по отношению к честным спортсменам, которых подавляющее большинство. Так считает чемпион мира и пятикратный чемпион Европы по вольной борьбе, руководитель Олимпийского совета Дагестана Курамагомед Курамагомедов.

«Каково должно быть нашим спортсменам, которые прошли тяжелый путь, в честной борьбе побеждали своих соперников, завоевывали себе имя и титулы, а теперь им отказывают в возможности представить свою страну, нести флаг родины на Олимпиаде?! В отношении честных спортсменов, а их подавляющее большинство, решение WADA — настоящее преступление», — приводит слова Курамагомедова РИА «Дагестан».

Титулованный спортсмен надеется, что в ближайшее время ситуация все же разрешится. Он подчеркнул, что необходимо использовать все имеющиеся возможности для исправления положения дел.

«Конечно, к нашей стране особое отношение, но, тем не менее, проблемы у нас также имеются. Сказать, что в антидопинговой политике все у нас гладко, неверно. Уместно задать вопрос: почему ситуация повторяется всякий раз? Мы не учимся на ошибках? Конечно, грешат и другие страны, но, к сожалению, к России, как я сказал, особое отношение», — резюмировал Курамагомедов.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение, согласному которому российские спортсмены в течение четырех лет не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Кроме того, Россия лишается права проводить крупнейшие спортивные соревнования. Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) в течение трех недель может оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).