Индианаполис, США, , 09:57 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 110:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Пол Джордж, набравший 36 очков. В составе «Индианы» наибольшую результативность показал разыгрывающий Малкольм Брогдон, на счету которого 20 очков.

На сегодняшний день «Клипперс» занимают пятое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 43 очка после 25 матчей.

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