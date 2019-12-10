Омск, , 09:34 — REGNUM Строительство хоккейной арены в Омске к молодёжному чемпионату мира 2023 года продолжится, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявили в пресс-службе министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.

«Решение исполкома WADA не повлияет на ход строительства хоккейной арены в Омске», — заявили в министерстве.

Отмечается, что это инвестиционный проект, главной целью которого является предоставление многофункционального спортивного комплекса населению Омска.

Напомним, 9 декабря WADA отстранило Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях. Кроме того, России запретили проводить турниры на своей территории.

На 2023 год запланировано проведение в Новосибирске и Омске молодёжного чемпионата мира по хоккею.

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