Москва, , 09:33 — REGNUM 9 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» приняло на своей ледовой площадке гостей из Санкт-Петербурга, армейскую команду СКА. Встреча прошла при семи с половиной тысячах зрителях на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась победой гостей в результате серии послематчевых буллитов — 3:2.

В первом периоде «динамовцы» статистически разгромили своего соперника, проведя более половины игрового времени на их половине. Хозяева льда нанесли 17 бросков по воротам «армейцев с берегов Невы», но только один из них оказался голевым. На 7-й минуте матча 23-летний нападающий Иван Игумнов отметился точным броском, принеся результативные баллы Максиму Афиногенову и Андрею Миронову — 1:0, «Динамо» открыло счет.

Во второй 20-минутке СКА удалось взять инициативу в свои руки, сравняв счет на табло. На этот раз игроки «Динамо» не были так свободны в своих действиях. Армейцам удалось сравняться с соперником как по количеству бросков, так и в счете. На экваторе периода Дмитрий Кагарлицкий реализовал численное преимущество своей команды. Экс-нападающий «Северстали» зрелищно сравнял счет, сместившись с фланга и беспрепятственно отправив шайбу в ближний угол ворот — 1:1, вратарь не был готов к такому маневру.

В самом начале заключительного периода СКА удалось в первый раз за матч выйти в лидеры благодаря очередному успешно реализованному большинству. Кагарлицкий поспособствовал голу Наиля Якупова, который точным щелчком поразил ворота Ивана Бочарова — 1:2. В середине периода «Динамо» спаслось от поражения и сравняло счет, переведя игру в дополнительные пять минут. Андрей Алексеев обыграл вратаря, убрав шайбу под неудобный хват клюшки — 2:2.

В овертайме выявить победителя не было суждено, что перенесло игру в заключительный этап — серию послематчевых буллитов. СКА оказался сильнее благодаря единственной реализованной попытке в исполнении Евгения Кетова. 33-летний нападающий принес питерцам победу в одиннадцатом матче кряду.

На данный момент СКА занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, всего на один балл. На счету «армейцев с берегов Невы» 52 результативных очка за 37 матчей чемпионата.