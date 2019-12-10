Вашингтон, , 09:28 — REGNUM 7 декабря: Овечкин: «как только побью рекорд Гретцки, сразу выйду на пенсию».

Именитый российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шуточной форме признался, что завершит свою спортивную карьеру, если ему удастся превзойти рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным в НХЛ голам. На данный момент 34-летний Овечкин является единственный претендентом на имя величайшего снайпера лиги, но чтобы обойти Гретцки россиянину нужно забросить еще не меньше 217 шайб. Напомним, что в активе капитана «Кэпиталз» 678 шайб за 1115 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в свою очередь Гретцки с 894 голами за карьеру уже не первое десятилетие держит звание лучшего снайпера лиги в истории.

«Что будет, если я побью рекорд Гретцки? — спросил себя Овечкин в программе In the End. — Вероятно, вы никогда больше не увидите меня на льду. Мгновенный выход на пенсию? Да, прямо сейчас».

Недавно Овечкин стал вторым после Гретцки снайпером за всю историю НХЛ, кому удалось забросить более 675 шайб, не достигнув при этом 35-летнего возраста. В возрасте 34 лет и 73 дней россиянин забросил свою 675 шайбу. Легендарный канадец сделал это, когда ему было 29 лет и 43 дня от роду.

8 декабря: Малкин поднялся на второе место в рейтинге россиян по матчам с тремя и более очками.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимавший на своей площадке «Питтсбург Пингвинз» «Детройт Ред Уингз» стал свидетелем того, как российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился новым достижением, которое касается невероятной результативности игрока. Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

Евгений отметился тремя результативными действиями, записав на свой счет гол и две голевые передачи. Таким образом, Малкин, обогнав Сергея Фёдорова и Александра Могильного, занял вторую строчку среди россиян по количеству матчей с тремя и более очками за встречу за всю историю НХЛ. Для Евгения Малкина это был 95-й подобный матч.

Чаще Малкина три очка за встречу набирал только капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 109 раз.

4 декабря: Насреддин занял пост главного тренера «Нью-Джерси Девилз».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте «Нью-Джерси», руководство клуба объявило об увольнении с поста главного тренера команды Джона Хайнса, причиной стало неудовлетворительное расположение «дьяволов» в таблице чемпионата. Новым наставником «Девилз» стал Ален Насреддин.

Наполним, что до увольнения Хайнса «Девилз» за 26 матчей регулярного чемпионата потерпели 17 поражений, разместившись на 15-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Хайнс проработал четыре долгих года в качестве главного тренера «Нью-Джерси Девилз», приведя в 2018 году команду к первому за шесть лет плей-офф Кубка Стэнли. Джон провел у руля «дьяволов» 354 встречи, 150 из которых оказались победными.