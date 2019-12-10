Хельсинки, , 09:27 — REGNUM В битве двух столиц победу одержал Хельсинки, сыграв на неосторожности «москвичей».

9 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит» принимал на своем льду московский «Спартак». Встреча прошла при девяти с половиной тысячах болельщиках «Хартвалл-Арены» в Хельсинки и завершилась победой хозяев с преимуществом в одну шайбу — 3:2.

Еще в рамках первого периода «Йокерит» смог спокойно закрепить лидерские позиции в счете, во многом благодаря грубой игре московских гостей, которые будто бы намерено закапывали себя в яму. «Красно-белые» на протяжение всего матча совершали грубые ошибки, из-за чего один за другим игроки команды на две минуты удалялись в штрафной бокс. По сути, неосторожность «москвичей» стала ключом к победе «Йокерита», который умело наказывал гостей за их оплошности. Так, в первом периоде «Йокерит», открыв сначала счет на шестой минуте встречи, получил сразу несколько попыток отличиться в численном большинстве, одна из которых была успешно реализована. На 13-й минуте хозяева увеличили свое преимущество в счете до двух шайб, благодаря 25-летнему Микко Лехтонену, играющему свой первый сезон за команду — 2:0. Но «Спартак» не собирался легко сдаваться, и уже через полминуты сократил свое отставание до минимума. Анатолий Никонцев замкнул передачу Каспарса Даугавиньша на «пятаке» — 2:1.

Во втором периоде многочисленные нарушения правил «спартаковцев» закономерно ухудшили положение команды в счете на табло. Не совладавшие с собой «красно-белые» дали сопернику забросить шайбу в свои ворота на последней минуте периода. Сами Лепистё успешно реализовал численное большинство «Йокерита», добив шайбу в пустой угол ворот соперника — 3:1.

Заключительная 20-минутка стала исключением на фоне других. «Спартаку» удалось забросить шайбу в чужие ворота и при этом не пропустить ее в свои. Третий период складывался таким образом, что не забить в ворота «Йокерита» было просто невозможно, все играло в пользу гостей. Однако, «Спартак» не реализовал все три большинства, которые заполучил в первую половину периода и, казалось бы, счету уже не было суждено измениться. Но на 14-й минуте Каспарс Даугавиньш, забросив свою седьмую в сезоне шайбу, сделал счет — 3:2 — и подарил «красно-белым» надежду, но на большее у гостей сил уже не хватило. «Йокерит» одержал победу в третьем матче подряд.

На данный момент «Йокерит» занимает четвертую строчку в рамках турнирной таблицы Западной конференции, опережая «Спартак» на две позиции. В активе финской команды числятся 45 результативных баллов, набранные за 35 матчей «регулярки».