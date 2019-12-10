Якутск, , 09:28 — REGNUM В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта, куда войдут игроки не только в шашки и шахматы, но и в го, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О планах рассказал глава Якутии Айсен Николаев на пресс-конференции в Москве 9 декабря.

«Первый чемпионат мира по игре в го пройдёт во Владивостоке в 2020 году. Го — замечательная игра, в республике мы поддерживаем интеллектуальные виды спорта. Недаром в прошлом году у нас прошли Международные интеллектуальные игры, но они были не спортивные — по математике, информатике и так далее. Эту олимпиаду будем продолжать на постоянной основе», — пояснил Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, мировой чемпион по игре в го Ли Се Доль объявил о завершении своей карьеры, объяснив, что в игре доминирует искусственный интеллект над человеком.