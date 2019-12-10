Омск, , 09:06 — REGNUM Хоккейный клуб из Нур-Султана «Барыс» одержал волевую победу над омским «Авангардом» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает 10 декабря Sportbox.

В первом периоде «Авангард» вырвался вперед со счетом 2:0. Со стороны хозяев отличились Кирилл Семенов и Семен Кошелев. Однако во втором тайме ворота омичей поразил Роман Старченко — 2:1.

В конце третьего периода «Барыс» вырвал победу. На 17-й минуте счет сравнял Найт Корбан, а под занавес матча ворота «Авангарда» поразил Никита Михайлис: на табло зажглись победные для казахстанского клуба цифры — 3:2.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря «Барыс» без труда одержал победу над командой «Сочи» со счетом 4:1. В общей таблице чемпионата «Барыс» занимает шестое место — на счету клуба 46 очков. «Авангард» на четвертом месте.

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