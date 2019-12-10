Оттава, , 08:57 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Энтони Дюклер, ещё по шайбе забросили Артём Анисимов, Крис Тирни и Жан-Габриэль Пажо. Двумя результативными передачами отметился Владислав Наместников.

В составе «Бостона» точные броски на счету форвардов Патриса Бержерона и Джейка Дебраска.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 27 очков после 31 матча. «Бостон» идёт на втором месте с 46 очками после 31 игры.

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