Тампа, США, , 08:37 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Брок Нельсон, ещё по шайбе забросили Росс Джонстон, Джош Бэйли и Андерс Ли. У «Тампы» единственный точный бросок на счету форварда Стивена Стэмкоса.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 31 бросок из 32 по своим воротам.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 42 очка после 29 матчей. «Тампа» идёт на 23-м месте с 31 очком после 28 игр.

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