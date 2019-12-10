Вашингтон, , 08:31 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Коламбуса» дубль оформил нападающий Кэм Аткинсон. Ещё по шайбе забросили Райан Мюррей, Райли Нэш, Оливер Бьёркстранд.

В составе «Вашингтона» капитан команды Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу, после которой забил Никлас Бекстрём.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 49 очков после 32 матча. «Коламбус» идёт на 27-м месте с 28 очками после 30 игр.

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