Красноярск, , 08:29 — REGNUM Двух крупных спортивных мероприятий может лишиться Красноярск в результате решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в мировых соревнованиях. Об этом 10 декабря сообщает региональный портал newslab.ru.

Пострадать могут борцы и волейболисты.

Напомним, в 2022 году в Красноярске должен пройти один из этапов чемпионата мира по волейболу. И на тот же год в городе на Енисее запланирован чемпионат мира по спортивной борьбе.

Пока не прошла процедура обжалования Россией решения WADA, всё ещё не определено. Но в случае неудачи, проведение мировых соревнований в Красноярске могут отменить.

Также решение WADA может коснуться и других соревнований, на проведение которых Красноярск подал заявки после успешного проведения Зимней универсиады-2019.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета лишить Россию на четыре года права участия в крупных спортивных международных мероприятиях.

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