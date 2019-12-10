Улан-Удэ, , 06:56 — REGNUM Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не стало неожиданностью, считает председатель Федерации традиционных игр народов Бурятии Алексей Гыргенов. По его словам, больше всего пострадали спортсмены, которые шли к своей цели, занимаясь долгие годы. Однако сейчас самое время обратить внимание на национальные виды спорта народов России.

«Этого следовало ожидать. Я считаю, что в ближайшие годы ситуация не будет улучшаться. С другой стороны, именно сейчас идеальное время для того, чтобы обратить внимание на то, что у нас есть. Всё мы смотрим на Запад, на олимпийское движение, но ведь у нас в России проживает столько народов со своими замечательными национальными видами спорта, традиционными играми. Может быть, пора вспомнить наши корни, поддерживать то, что было передано нашими предками, поддерживать национальные виды спорта народов России? И, возможно, создавать свои собственные Игры. Сегодня нужно понимать, что многие страны поддерживают свою национальную культуру, свои национальные виды спорта, будь то это японцы, китайцы и другие», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

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«В сложившейся ситуации жалко спортсменов, которые занимались долгие годы. Что касается населения страны, то мы должны помнить, что есть понятие «спорт» и есть понятие «физическая культура». И если профессиональным спортом не все в стране могут заниматься, то физкультурой — вполне. Сейчас как раз нужно развивать это направление», — отметил Алексей Гыргенов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Россия лишена права выступать на Олимпиадах, а также участвовать в чемпионатах мира и проводить их.

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