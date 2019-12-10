Южно-Сахалинск, , 05:47 — REGNUM В сахалинском селе Чехов по недосмотру чиновников на радость детворе появился настоящий каток, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Долгое время в селе Чехов Холмского района Сахалина существовала площадка для складирования угля для местной котельной. Потом надобность в хранении там твердого топлива отпала, а ликвидировать площадку местные власти забыли. Долгое время там в летний и осенний период скапливалась дождевая вода. А когда ударил мороз, прямо под окнами домов селян появился самый настоящий каток. Как отмечает ИА Сахалин. Инфо, сельской ребятне теперь нет нужды дожидаться, когда у чиновников дойдут руки до строительства в селе настоящего катка — каток готов, дети счастливы и катаются с утра до вечера.

Появлению катка радуются целыми семьями. Люди закупили клюшки, шайбы, папы учат сыновей играть в хоккей. После снегопада все дружно идут чистить свой новый, нежданный, каток и всячески о нём заботятся. Там даже проводят дружеские дворовые хоккейные матчи.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году власти Сахалина планируют построить на островах 62 спортивных объекта, катков в том числе.