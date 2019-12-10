Якутск, , 03:45 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в ходе пресс-конференции в Москве сказал, что критически относится к различным высказываниям WADA, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам к республиканской марафонке Сарданы Трофимовой, которая готовится к олимпиаде в Токио, никогда замечаний не было.

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«Я очень хорошо представляю себе, как работает WADA. Как они могут любого спортсмена вывести из себя. К примеру, нашего спортсмена Виктора Лебедева семь часов держали в бетонном бункере перед турниром по вольной борьбе. Он дважды терял сознание после этих издевательств. Вообще чудо, что он смог выйти на ковер.

Поэтому я крайне критически отношусь к их расследованиям, громким высказываниям и запретам. Они иногда переходят любые пороги человеческого приличия. Это абсолютно бесчеловечно по отношению к чистым спортсменам. Поэтому я скептически отношусь к их расследованиям, громким высказываниям и запретам», — сказал журналистам Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, WADA на четыре года отстранило Россию от участия на международных спортивных соревнованиях. Российским спортсменам запрещают участвовать даже под нейтральным флагом.