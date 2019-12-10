Красноярск, , 03:16 — REGNUM 9 декабря в Красноярск прилетел многократный чемпион мира в профессиональном боксе в тяжёлом весе Денис Лебедев. О прибытии легендарного российского спортсмена министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, несмотря на объявление в июле о завершении профессиональной карьеры «душа и тело [боксёра] просят продолжения спортивными занятиями».

Как известно, 21 декабря Лебедев проведёт в Красноярске поединок за титул WBC Silver со спортсменом из Южной Африки Табисо Мчуну. Бой тяжеловесов пройдёт во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина. Лебедев впервые выйдет на ринг с 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Красноярск прилетал Рой Джонс — младший. 25 октября он проводил последний этап отбора финалистов для своего проекта «Путь к абсолютной победе» — юных боксеров в возрасте от 10 до 17 лет.

21 мая 2011 года Лебедев встречался на ринге с Джонсом. Схватка закончилась нокаутом Джонса.

За свою профессиональную карьеру 40-летний Лебедев одержал 32 победы, из них 23 — нокаутом. Он уступил в двух боях.

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