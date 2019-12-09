Лозанна, Швейцария, , 20:49 — REGNUM Международный олимпийский комитет предпринимает всевозможные усилия, чтобы Олимпиада-2020 была полностью свободной от допинга, заявил 9 декабря президент комитета Томас Бах.

Напомним, 9 декабря российских спортсменов решением исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранили на четыре года от участия в международных соревнованиях.

Из-за этих спортивных санкций российские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде-2020, которая пройдёт в Токио, только под нейтральным флагом.

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