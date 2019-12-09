Москва, , 19:35 — REGNUM Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР необходимо некоторое время для изучения решения исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства относительно дисквалификации России на четыре года. Об этом Поздняков заявил журналистам сегодня, 9 декабря.

По словам Позднякова, ОКР нужно время, как минимум несколько дней, для того чтобы тщательно обдумать решение исполкома WADA. В любом случае окончательное решение будет принимать наблюдательный совет РУСАДА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня исполком WADA дисквалифицировал Россию на четыре года. Это означает, что Россия не сможет участвовать в международных соревнованиях и Олимпиадах.