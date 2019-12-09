Цюрих, Швейцария, , 19:13 — REGNUM Чемпионат мира по хоккею 2023 года, который должен состояться в Российской Федерации, никуда перенесен не будет. Об этом сегодня, 9 декабря, заявило руководство Международной федерации хоккея (IIHF).

Напомним, что сегодня исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) постановил дисквалифицировать Россию на четыре года. Это означает запрет России участвовать в любых международных Олимпиадах и соревнованиях. При этом сохраняется возможность участия «чистых» российских спортсменов в чемпионатах мира и Олимпиадах, но без национальной символики.

В IIHF заявили, что организация не может изменить место проведения чемпионата мира среди мужчин, женщин, а также молодежного первенства мира, которые пройдут в России.

«Отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в России, технически невозможно. Они пройдут в России, как и планировалось», — заявили в IIHF.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по хоккею должен пройти в Санкт-Петербурге в мае 2023 года.