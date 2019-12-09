Москва, , 19:08 — REGNUM Российские власти намерены «сделать всё», что спортсмены из России выступили на Олимпийских играх 2020 года в Токио под национальным флагом, заявил на пресс-конференции глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он высказал мнение, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) носят «неадекватный и чрезмерный характер». При этом он подчеркнул, что в рекомендации WADA не содержится обвинений непосредственно в адрес Олимпийского и Параолимпийского комитетов России.

«Убеждены, что российские спортсмены должны поехать на Игры в составе команды ОКР, как гласит Олимпийская хартия», — сказал Поздняков.

Напомнми, Исполком WADA принял решение о лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Это подразумевает, что российские спортсмены на четыре года отстраняются от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх.

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