Москва, , 18:56 — REGNUM Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Весмирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что «давно ждал» решения об отстранении России от международных соревнований.

«Мошенничество, ложь и фальсификации невообразимых масштабов повлекли за собой наказание в полной мере», — говорится в заявлении Родченкова, которое опубликовал журналист Times Мартин Циглер в своём микроблоге в Twitter.

Согласно заявлению, Родченков также выступил за то, чтобы с учётом последнего решения WADA были пересмотрены результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи, а «те, кто занимался коррупцией в лёгкой и тяжелой атлетике, лыжах, биатлоне, бобслее, должны быть наказаны задним числом».

Напомним, ранее сегодня Исполком WADA единогласно принял рекомендацию комитета организации о лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В связи с этим российские спортсмены на четыре года отстраняются от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

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