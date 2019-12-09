Москва, 9 декабря 2019, 18:44 — REGNUM После того как WADA приняло свое жёсткое решение в отношении РФ, российским спортсменам следует вспомнить, что они граждане, а гражданин должен быть готов чем-то жертвовать. Об этом 9 декабря заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян, рассуждая о необходимости бойкота следующих Олимпийских игр, в эфире программы «Время покажет» на Первом канале
При этом Мигранян подчеркнул, что без России «Олимпиада — не Олимпиада, а мировой спорт — это не спорт».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство РУСАДА не соответствующим кодексу организации. В результате Россия лишена права выступать на Олимпиадах, а также участвовать в чемпионатах мира и проводить их.
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