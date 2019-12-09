Москва, , 18:44 — REGNUM После того как WADA приняло свое жёсткое решение в отношении РФ, российским спортсменам следует вспомнить, что они граждане, а гражданин должен быть готов чем-то жертвовать. Об этом 9 декабря заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян, рассуждая о необходимости бойкота следующих Олимпийских игр, в эфире программы «Время покажет» на Первом канале

«Тогда (накануне Зимних Олимпийских игр 2018 года — прим. ИА REGNUM) провели опрос, который показал, что 70% жителей РФ были против поездки российских спортсменов на соревнования в тех унизительных условиях. Большинство были против! Это факт, — сказал Мигранян. — Я посмотрел бы на спортсмена из США, если бы большинство американцев были против того, чтобы он поехал на олимпиаду. Он стал бы нерукопожатным и был бы подвергнут обструкции в общественном сознании. Спортсмены, они же граждане. Если гражданин страны не готов чем-то жертвовать, то какой же он нафиг гражданин».

При этом Мигранян подчеркнул, что без России «Олимпиада — не Олимпиада, а мировой спорт — это не спорт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство РУСАДА не соответствующим кодексу организации. В результате Россия лишена права выступать на Олимпиадах, а также участвовать в чемпионатах мира и проводить их.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Елисеев: Олимпийские игры без России потеряют свой статус