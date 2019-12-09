Москва, , 18:43 — REGNUM Российская премьер-лига обеспокоена бойкотом фанатов российских клубов, покинувших матчи 19 тура российского первенства на 30-й минуте. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин в ходе презентации комплексного исследования экономики российского футбола.

«Мы обеспокоены реакцией болельщиков на последних событиях, мы направили запросы в соответствующие органы. Движение должно быть двухсторонним со стороны клуба и фанатов», — сказал Прядкин.

По его словам, игроки футбольных команд играют именно ради болельщиков, однако последние также должны соблюдать закон и действовать в рамках правового поля.

По его словам, в будущем РПЛ совместно с РФС планируют теснее работать с болельщиками российских команд — например, проводить футбольные турниры между фанатами различных команд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фанаты «Спартака» запустили одну из самых массовых акций в истории российского фан-движения — призвали болельщиков всех российских клубов покинуть свои трибуны на 30-й минуте в знак протеста против задержания «спартаковских» болельщиков 1 декабря в Санкт-Петербурге. Акцию протеста поддержали практически все фанатские движения Российской премьер-лиги, а также фанаты крымских клубов, команд из Сербии, Польши и Болгарии, и даже хоккейные болельщики.

Наиболее массовый исход болельщиков состоялся 8 декабря на матче «Спартака» против «Ростова». Верхние и нижние ярусы трибуны «В» (традиционной фанатской трибуны красно-белых) на «Открытие Арене» покинули практически все болельщики. К ним также присоединились зрители трибун «А», «С» и «D».