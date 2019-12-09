Москва, , 18:34 — REGNUM В решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении спортсменов из РФ заметна русофобия, но вина российской стороны с ситуации также есть. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) постановил отстранить РФ от участия в Олимпийский и Паралимпийских играх на четыре года. «Чистые» спортсмены могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна.

«Почему это наказание такое жестокое — я думаю, что здесь не обошлось без общей антироссийской истерии. Русофобия стала общим местом, к сожалению, в международных институтах», — заявил Дегтярев.

Однако российская сторона также сделала не все для того, чтобы избежать допингового скандала.

«Единственная вина России в том, что мы вовремя от этого негативного явления не очистились. Не задержали и не осудили Родченкова и не пресекли деятельность международной преступной группы во главе с Григорием Родченковым, который шантажировал спортсменов, собирал за это деньги и наносил огромный ущерб спорту», — отметил Дегтярев.

Так, например, РУСАДА так и не разработала сертифицированную базу данных с закрытым доступом.

«Почему РУСАДА не приняла решение о том, чтобы спроектировать новую сертифицированную защищенную базу данных, а продолжала пользоваться поделкой Григория Родченкова. Это вопрос. Кто за него будет отвечать? Нынешний директор РУСАДА, учредители РУСАДА, наблюдательный совет РУСАДА? Почему использовалась база данных, к которой имел доступ Григорий Родченков с территории США? Вопрос. Имел ли он возможность скорректировать данные и подставить нашу спортивную отрасль и весь наш спорт? Имел. Тогда вопрос — кто ответит за то, что он имел такую возможность», — заявил Дегтярев.

Сегодня, по его словам, ответственные чиновники должны определиться с обжалованием решения WADA и предпринять все усилия по его оспариванию в международном спортивном арбитраже.

«Кроме того, мы ждем решения МОК и Федераций по видам спорта, потому что они будут принимать окончательное решение по участию наших атлетов или по проведению тех или иных соревнований», — напомнил Дегтярев.

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