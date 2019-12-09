Москва, , 18:16 — REGNUM Профильный комитет Госдумы готовит заявление-постановление по итогам решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российской сборной. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

«Мы в комитете инициируем постановление и заявление Госдумы по этому вопросу», — заявил Дегтярев.

По его словам, в постановлении-заявлении депутаты планируют обозначить три главных вопроса.

«Основной посыл — первое: нельзя дважды наказывать одну страну за одно и то же правонарушение. Мы уже были наказаны в 2016 году», — отметил Дегтярев.

Кроме того, по его словам, депутаты намерены выступить против применения метода коллективной ответственности.

«И ни в коем случае мы не приемлем презумпцию виновности. Сегодня WADA требует от наших спортсменов доказать, что они не были замешаны в каких-то махинациях. В каких махинациях? Кто эти махинации проводил? Причем здесь новое поколение спортсменов, которые за эти четыре года выросли, подготовились и вообще никакого отношения не имеют к тем событиям, которые разворачивались в 2014—2016 годах?», — заявил Дегтярев.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 9 декабря приняло решение об отстранении РФ от участия в Олимпийский и Паралимпийских играх на четыре года. «Чистые» спортсмены могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна.

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