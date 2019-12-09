Москва, , 18:07 — REGNUM После того как WADA лишило РФ права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а также запретило её спортсменам выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом, Россия должна занять жёсткую позицию и бойкотировать следующие Олимпийские игры, считает вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой («Единая Россия»). Об этом он заявил 9 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Нам предлагают снова ехать под белым флагом. Я считаю, что играть в карты с шулером бессмысленно. Ехать никуда не надо. Надо создавать свои соревнования и сделать так, чтобы четыре года не пропали даром для наших олимпийцев, — сказал Толстой. — Жёсткая позиция — это бойкот, жёсткая позиция — это отсутствие российской команды на Олимпиаде».

Кроме того, Толстой подчеркнул, что отсутствие атлетов из РФ на Олимпиадах «обесценивает олимпийское движение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее исполком WADA решил, что на ближайших Олимпийских играх, чемпионатах мира и Паралимпиаде получат право выступать только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна. Кроме того, российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырёх лет.

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