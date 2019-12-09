Москва, , 18:01 — REGNUM Решение WADA, принятое в отношении России, не просто жёсткое, но прежде всего несправедливое, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Об этом он заявил 9 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это не просто жёсткое решение. Это решение прежде всего несправедливое, — сказал Толстой. — Это несправедливо, прежде всего, к нашим спортсменам. Потому что даже если и есть виновные в каких-то нарушениях люди, которые манипулировали данными, то это никак не сами спортсмены. И наказывать так спортсменов и страну несправедливо. Наших спортсменов даже запретили называть спортсменами из России. Они [теперь] в принципе инопланетяне и никого не представляют. [Между тем] Россия является не просто спортивной страной, но и великой спортивной державой».

Кроме того, Толстой отметил, что РФ в своё время не нашла достойного ответа на первый раунд травли российских спортсменов, которые согласились поехать в Пхёнчхан (Южная Корея) под белым флагом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Толстой заявил, что российские чиновники, виновность которых в нарушении антидопинговых правил WADA будет полностью доказана, должны понести ответственность. Однако проблема, по словам Толстого, в том, что нарушения якобы есть, а доказательств этих нарушений вроде как нет.