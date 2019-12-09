Москва, 9 декабря 2019, 18:01 — REGNUM Решение WADA, принятое в отношении России, не просто жёсткое, но прежде всего несправедливое, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Об этом он заявил 9 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, Толстой отметил, что РФ в своё время не нашла достойного ответа на первый раунд травли российских спортсменов, которые согласились поехать в Пхёнчхан (Южная Корея) под белым флагом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Толстой заявил, что российские чиновники, виновность которых в нарушении антидопинговых правил WADA будет полностью доказана, должны понести ответственность. Однако проблема, по словам Толстого, в том, что нарушения якобы есть, а доказательств этих нарушений вроде как нет.