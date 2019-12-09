Лозанна, Швейцария, , 17:55 — REGNUM Приостановить проверку крови спортсменов в московской антидопинговой лаборатории пока не представляется возможным, заявил журналистам глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

По его словам, исполнительный комитет WADA сегодня рассматривал данный вопрос и пришёл к заключению, что для остановки работы лаборатории необходимо найти ей альтернативу. В результате было принято решение отложить обсуждения до января.

«Пока нет новой московской лаборатории, и она не получила аккредитацию, старая лаборатория вправе осуществлять проверки по биологическому паспорту, что предполагает очень ограниченный по времени кровяной тест. Так что лаборатория может продолжать тестирование», — сказал Тейлор.

Напомним, ранее директор Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди также заявил, что работа по тестированию спортсменов Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) будет продолжена, несмотря на лишение его статуса соответствия.

По его словам, WADA заинтересована в том, чтобы в России продолжалось тестирование спортсменов на допинг.

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