Москва, , 17:53 — REGNUM Российская сторона проводит всю работу по сотрудничеству и взаимодействию со всеми структурами, связанными с противодействием допингу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

«[Советники WADA] работали здесь в течение двух лет, и за эти годы мы проделали невероятную работу. И с точки зрения законодательства Министерство спорта постоянно отчитывается перед ЮНЕСКО, перед Советом Европы, мы всё выполняем», — сказал Колобков.

По его словам, решение, принятое исполнительным комитетом WADA по России, «можно назвать политическим». При этом министр подчеркнул, что ограничения, наложенные Всемирным антидопинговым агентством, никак не повлияют на участие футболистов из России в чемпионатах Европы и мира.

Также Колобков отметил, что российская сторона сделала всё для разрешения сложившейся ситуации.