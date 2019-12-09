Москва, , 18:05 — REGNUM Советники Всемирного антидопингового агентства были в курсе, какая в РФ делается работа по реформированию антидопинговой системы, сообщил журналистам 9 декабря российский министр спорта Павел Колобков.

По словам российского министра, реформированию подверглась вся система, в том числе поменялось руководство Московской антидопинговой лаборатории. Советники WADA тоже участвовали в этом процессе.

Колобков «Они работали здесь в течение двух лет, и за эти годы мы проделали невероятную работу».

Глава Минспорта РФ отметил, что его ведомство отчитывается об этой деятельности в ЮНЕСКО, а также Совете Европы. Москва выполнят всё «с точки зрения законодательства».

Напомним, WADA ввела спортивные санкции против России, на четыре года отстранив российских спортсменов от участия в крупных международных играх. Это сделано из-за нарушений анидопинговых правил, которые вменяются РУСАДА.

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