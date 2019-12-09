Владикавказ, , 18:07 — REGNUM Девять из десяти золотых медалей завоевали спортсмены сборной России на международном турнире по вольной борьбе «Аланы-2019», который состоялся во Владикавказе. В копилке российской команды также шесть серебряных и 16 бронзовых наград, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства спорта Северной Осетии.

Победителями турнира в составе сборной России стали Ахмед Идрисов (до 57 кг, Дагестан), Рамазан Ферзалиев (до 61 кг, Дагестан), Сослан Рамонов (до 65 кг, Северная Осетия), Радик Валиев (до 70 кг, Северная Осетия), Хетик Цаболов (до 74 кг, Северная Осетия), Халил Аминов (до 79 кг, Дагестан), Сослан Кцоев (до 86 кг, Северная Осетия), Магомед Курбанов (до 92 кг, Дагестан) и Батраз Газзаев (до 125 кг Северная Осетия).

В весе до 97 кг сильнейшим оказался олимпийский чемпион из США Кайл Снайдер. В финальной схватке он одержал победу над еще одним атлетом из Северной Осетии Владиславов Байцаевым.

Всего в турнире во Владикавказе приняли участие более 300 спортсменов из 25 стран. Победители турнира получили по 5 тыс. долларов, серебряные и бронзовые призёры — по 2 тыс. долларов и 1 тыс. долларов соответственно.

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